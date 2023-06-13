Murat Sancak 'Montella ile buraya kadar' demişti! Adana Demirspor'da Sergen Yalçın'a ilk teklif yapıldı, başarılı çalıştırıcı olumlu dönüş yaptı

Süper Lig'de son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve o Siyah-Beyazlılar ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir kulüp ile anlaşmayan Sergen Yalçın için yeni sezon öncesi birçok iddia ortaya atılırken, başarılı çalıştırıcı için bu kez gündemdeki takım Adana Demirspor....

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Adaana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Montella ile devam etmiyoruz. Yollar ayrıldı. Her iki tarafa hayırlı olsun" İtalyan teknik adamla yolların ayrıldığını duyururken, Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor'da ilk teklif Sergen Yalçın'a yapıldığı iddia edildi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sancak'ın Montella ile yollarını ayrıldığını duyurmasının ardından Adana Demirspor yöneticisi Metin Korkmaz ile Sergen Yalçın, İstanbul'da bir araya geldiği Korkmaz'ın, Başkan Sancak'tan aldığı yetkiyle Yalçın'a Montella'ya verdikleri rakamı önererek 2 yıllık sözleşme teklifi ettiği öne sürüldü.

MİLLİ TAKIMDAN HABER BEKLİYOR

Sergen Yalçın ise bu teklife olumlu yaklaştığı ancak TFF seçimleri sonuna kadar kendisine süre tanınmasını istediği bunun sebebinin ise Yalçın'ın beklentisi TFF'de bir değişikliğin olması yeni gelecek başkanın kendisine milli takım hocalığı önermesi olabileceği gelen bilgiler arasında.



