Murat Sancak resmen geri döndü! Kendisi açıkladı: Hevesler kursaklarda kalacak

Murat Sancak, 25 Şubat tarihinde Adana Demirspor Kulüp Başkanlığı'nı Metin Korkmaz'a devretmişti. Sancak, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tekrardan Adana Demirspor Kulübü Başkanı olduğunu duyurdu.

"HEP BİRLİKTE OYUNLARI BOZACAĞIZ"

Sancak, açıklamasında "Mücadeleye devam. Hep birlikte oyunları bozacağız. Hevesler kursaklarda kalacak." ifadelerini kullandı.

YÖNETİM LİSTESİ BELLİ OLDU

Sancak'ın açıkladığı yönetim kurulunda, Metin Korkmaz ikinci başkan, Hasan Surözü başkanvekili, Ali Sancak asbaşkan, Cihan Şanlı yurtdışı ilişkiler sorumlusu, Bekir Eryılmaz genel sekreter, Casim Korkmaz hukuk işleri sorumlusu, Barış Kaya muhasip üye, Bedirhan Durak stadyum ve taraftar sorumlusu, İhsan Çetinkaya reklam ve sponsorluk sorumlusu, Cemal Oğuz idari işler sorumlusu, Süleyman Taşçı yönetim kurulu üyesi, Sinan Kozuva yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.





