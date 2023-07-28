Murat Sancak'tan beklenmedik ayrılık açıklaması! ''Büyük ihtimalle bizimle olmayacak''

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Cluj ile 1-1 berabere kalmasının ardından kulüp başkanı Murat Sancak, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Murat Sancak'ın açıklamaları...

"BİR TANE SANTRFOR ALACAĞIZ"

"Bir tane santrfor alacağız. Onu belirledik. Hocanın talebine göre kanatta oynayan bir oyuncu alacağız. Hocanın başka talebi yok şu anda. Fırsat transferi çıkarsa değerlendireceğiz ama biraz kadroyu boşaltmamız gerekiyor."

"ONYEKURU BÜYÜK BİR İHTİMALLE BİZİMLE OLMAYACAK"

"Onyekuru büyük bir ihtimalle bizimle olmayacak. Bugün son bir teklif gelecek, ona göre değerlendireceğiz. Büyük ihtimalle gidecek. Zaten şu anda ihtiyacımız yok. Akintola, Yusuf Sarı, Nani, Yusuf Erdoğan var. Eksiğimiz yok. Ama buna rağmen iyi bir oyuncu bulursak, kafamızda bir isim var, şartlarımıza uyarsa onu değerlendireceğiz."

"İNŞALLAH ADANA'DA BU İŞİ BİTİRİRİZ"

"Galip gelmek için geldik buraya. Maçın başlarında beklenmedik bir gol yedik. Futbolda bu var. İlk 10 dakikadan sonra biraz toparladık. Rakip de 1-0'ın üstüne yatmaya çalıştı, kontrataklarla gelmeye çalıştı. Ama 1-1'i bulduktan sonra çok net pozisyonlarımız var. Golden sonra net pozisyonlar var. İnşallah Adana'da bu işi bitiririz. Zor maç olacak, kolay maç olmayacak. Yenmeye çalışacağız. Tur atlamaya çalışacağız."

