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  4. Murat Ünalmış'tan olay hareket! İBB Başkan adayı Murat Kurum'un afişlerini çöpe atıp...

Murat Ünalmış'tan olay hareket! İBB Başkan adayı Murat Kurum'un afişlerini çöpe atıp...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.03.2024 07:26
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Gülcemal, Bir Zamanlar Çukurova ve Deli Gönül gibi yapımlarla tanınan Murat Ünalmış son paylaşımıyla gündem oldu. Yerel seçimler öncesinde kapısına Murat Kurum'un hediyelik eşya ve broşürleri asılan Ünalmış çok sinirlendi.

Murat Ünalmış'tan olay hareket! İBB Başkan adayı Murat Kurum'un afişlerini çöpe atıp...

"Bir Zamanlar Çukurova" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış sosyal medyada gündemde. Dizide Demir karakterini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu son hareketiyle sosyal medyayı salladı.

Oyuncu Murat Ünalmış, Ak Parti İBB Başkanı adayı Murat Kurum için kapısına bırakılan hediyelik eşyalara çok sinirlendi.

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ÜNLÜ İSİM TEPKİ ÇEKTİ

Yerel seçimlere geri sayım başlamışken oyuncunun tepkisi dikkat çekti. Murat Ünalmış tepkisini ”Pislikleri yetmedi bir de bahçe kapısına çöplerini asmışlar” diye sinirlendi ve eşyaları çöpe attı.

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Murat Ünalmış'ın tavrı sosyal medyayı ikiye böldü. Oyuncuya "Sevmeyebilirsin ama saygı göstermek zorundasın" yorumları yağdı.

Murat Ünalmış daha sonra ise şu paylaşımda bulundu:

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Yerel Seçim 2024


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