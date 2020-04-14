Murat Yıldırım'dan doğum günü paylaşımı! Eşinden ev yapımı doğum günü pastası

Başrolünde oynadığı Ramo dizisinin çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Murat Yıldırım, günlerini İstanbul'daki evinde geçiriyor. Salgın nedeniyle evinden dışarı adım atmayan ünlü oyuncu, önceki gün 41. yaş gününü kutladı. Eşi Iman Elbani'nin evde hazırladığı doğum günü pastasını kesen Murat Yıldırım, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Hayranlarına doğum günü mesajları için teşekkür eden Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı. Eşi Iman Elbani ise Murat Yıldırım'a pasta yaptığı anları "Doğum günün kutlu olsun her şeyim. Sana en iyisini diliyorum, seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.



