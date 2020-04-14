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  4. Murat Yıldırım'dan doğum günü paylaşımı! Eşinden ev yapımı doğum günü pastası

Murat Yıldırım'dan doğum günü paylaşımı! Eşinden ev yapımı doğum günü pastası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 02:29 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım 41 yaşına girdi. Son olarak Ramo dizisinde başrol oynayan Murat Yıldırım, doğum gününde Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla hayranlarına teşekkür etti. Eşi Iman Elbani ise ev yapımı pastayla Murat Yıldırım'a sürpriz yaptı.

Başrolünde oynadığı Ramo dizisinin çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen Murat Yıldırım, günlerini İstanbul'daki evinde geçiriyor. Salgın nedeniyle evinden dışarı adım atmayan ünlü oyuncu, önceki gün 41. yaş gününü kutladı. Eşi Iman Elbani'nin evde hazırladığı doğum günü pastasını kesen Murat Yıldırım, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

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Hayranlarına doğum günü mesajları için teşekkür eden Yıldırım'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı. Eşi Iman Elbani ise Murat Yıldırım'a pasta yaptığı anları "Doğum günün kutlu olsun her şeyim. Sana en iyisini diliyorum, seni çok seviyorum" notuyla paylaştı.


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Murat yıldırım, ramo, murat yıldırım doğum günü,

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