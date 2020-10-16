MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Yıldırım: Eşimin burada benden başka kimsesi yok

Murat Yıldırım: Eşimin burada benden başka kimsesi yok

16.10.2020 14:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Murat Yıldırım: Eşimin burada benden başka kimsesi yok

Oyuncu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz aylarda düşük yapan ve eşinin her anında yanında olan Yıldırım, "Iman'ın burada benden başka kimsesi yok. Ailesi, akrabası ya da arkadaşları yok. O yüzden ben her zaman yanındayım" dedi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ramo'nun başarılı oyuncusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani, önceki gün Bebek'te bulunan bir kuaförde görüntülendi.

2837165_9996cb78c8e4202687521942230813a1_640x640

Akşam saatlerinde gelen Elbani için tüm kuaför çalışanları seferber oldu.

2837165_e5f4061949133fa58de9b31b74b57485_640x640

Yan tarafa geçerek, kahve içen Yıldırım, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

2837165_9b45de29817eb0a868e36dc306baad0b_640x640

Murat Yıldırım, "Bugün izin günümüz, biz de değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda düşük yapan ve eşinin her anında yanında olan oyuncu, "Iman'ın burada benden başka kimsesi yok. Ailesi, akrabası ya da arkadaşları yok. O yüzden ben her zaman yanındayım" dedi.

2837165_13fdb76b2a49fa5d86e6f570592941e5_640x640
Ardından muhabirlere "Kolay gelsin" diyen ikili, lüks marka araçları ile hızla oradan ayrıldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
Ölüm yıl dönümünde anıldıÖlüm yıl dönümünde anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama

Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama

Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı

Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi

Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi

Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz

Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DHKP-C operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi

Azerbaycan'dan yürek yakan görüntüler! Cenazeler akşam defnedildi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Kırmızı Oda'yı bitirecek ayrılık! Başka diziyle anlaştı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Arabasına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Arabasına 350 bin TL'lik modifiye yaptırdı! 'Görgüsüz ayıya bak...'

Ermenistan'a bağış yapınca...

Ermenistan'a bağış yapınca...

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Bu anlar sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Kuruluş Osman dizisinin Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu’nun pozları olay yarattı!

Fazla kilolarından kurtuldu! Pozları olay...

Lily James itirafıyla şaşırttı! 'Erkeklere takıntılıydım'

İlginç itiraf! 'Erkeklere...'

Zehra Çilingiroğlu ile Hüseyin Kaya Çilingiroğlu'ndan kardeş pozu

Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in evinde yangın paniği! Şömineyi yakmak isterken...

Şömineyi yakmak isterken... İtfaiye geldi

Mahkemeden Halil Sezai kararı

Mahkemeden Halil Sezai kararı

Öykü Serter cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Olay pozlar! File çorap ve gömlek kombini...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.