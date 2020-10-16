Murat Yıldırım: Eşimin burada benden başka kimsesi yok

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Ramo'nun başarılı oyuncusu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani, önceki gün Bebek'te bulunan bir kuaförde görüntülendi.

Akşam saatlerinde gelen Elbani için tüm kuaför çalışanları seferber oldu.

Yan tarafa geçerek, kahve içen Yıldırım, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Murat Yıldırım, "Bugün izin günümüz, biz de değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda düşük yapan ve eşinin her anında yanında olan oyuncu, "Iman'ın burada benden başka kimsesi yok. Ailesi, akrabası ya da arkadaşları yok. O yüzden ben her zaman yanındayım" dedi.



Ardından muhabirlere "Kolay gelsin" diyen ikili, lüks marka araçları ile hızla oradan ayrıldı.



