Zor günleri geride bıraktı! Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy evleniyor

Arka Sokaklar'da 'Volkan Komiser' karakterine hayat veren genç oyuncu Boğaç Aksoy, uzun süre kanserle mücadele etmişti.

Sosyal medya hesabından lenf kanseri olduğunu duyuran Aksoy, diziyi bırakmış oyunculuğa ara vererek tedavisine yoğunlaşmıştı.

2021 yılında hastalığını öğrenmesinin ardından kemoterapi ve kök hücre tedavisi gören Boğaç Aksoy, Eylül 2022'de kanseri yendiğini duyurmuştu.

Setlere dönen oyuncu Ekim ayında Yaşam Ezgi Yaşar ile nişanlanmıştı. Boğaç Aksoy, 2026'da evleneceğini açıkladı.

Boğaç Aksoy, "Nişanlandık, her şey çok güzel. Mayıs ayında düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.