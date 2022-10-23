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Murat Yıldırım kızını kucağına aldı, Iman Elbani’nin doğum gününü kutladı

23.10.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teşkilat dizisine transfer olan Murat Yıldırım minik kızı Miray’ı da kucağına alarak eşi Iman Elbani’nin doğum gününü kutladı. Yıldırım paylaşımında “İyi ki doğdun her şeyim" yazdı.

Murat Yıldırım kızını kucağına aldı, Iman Elbani’nin doğum gününü kutladı

Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu Iman Elbani ile dünyaevine girdi. 2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden çiftin aylar önce çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenildi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Murat Yıldırım eşi Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı.

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Mutluluğu her hareketine yansıyan Yıldırım, henüz iki haftalık olan kızı Miray'ı kucağına alarak eşini yeni yaş heyecanını paylaştı.

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Pastadaki mumu birlikte üfleyen çekirdek ailenin paylaşımına beğeni yağdı. Yıldırım o anları "İyi ki doğdun her şeyim. Hoşgeldin canımız, Mirayımız" notuyla paylaştı.

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Murat Yıldırım Oyuncu

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