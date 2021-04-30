Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı

Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Murat Yıldırım, tam kapanmadan önce ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

MURAT YILDIRIM DAĞITTI

Yaptığı yardımlarla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu, Ramazan ayı için erzak kolisi hazırlatarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Oyuncu aracına yüklediği kolileri 17 günlük tam kapanma başlamadan önce tek başına taşıyarak dağıttı. Yıldırım'ın yaptığı bu anlamlı yardım ise bir vatandaşın o anları görüntülemesiyle ortaya çıktı.

GEÇTİĞİMİZ SENE DE KOLİ DAĞITMIŞTI

Ramo dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım geçtiğimiz yıl da ramazan ayında bir süpermarkette ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolileri hazırlarken görüntülenmişti.

Kolileri hazırlarken tanınmamak için kapüşonlu bir şekilde alışveriş yapan Yıldırım, hazırlatmış olduğu bu kolileri düşük gelirli ailelere göndermişti. Ayrıca Etiyopya'da da 1000 aileye yardım kolisi gönderen oyuncuya Etiyopyalı çocuklardan "Murat Yıldırım çok teşekkür ederiz" yazılı mesajlar gelmişti.

