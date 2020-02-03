YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Muratlı 1935’te yüzler gülüyor

Muratlı 1935’te yüzler gülüyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

2.

Muratlı 1935’te yüzler gülüyor

2. Amatör Küme’de mücadele veren Muratlı 1935 Spor, Tekirdağ deplasmanından üç puan ile döndü.
Deplasman maçında Tekirdağ 13 Kasım Suni Çim Saha’ya giderek Aydoğdu Gençlikspor’a konuk olan Muratlı 1935 Spor, rakibini 5-2 skorla geçmeyi başardı. 2. Amatör Küme B Grubu’nun ilk hafta mücadelesinde 90 dakika boyunca üstün olan taraf Muratlı 1935 Spor oldu. Karşılaşmanın ilk dakikasından 45. dakikasına kadar oyunun kontrolünü elinde tutan Muratlı 1935 Spor, ilk yarının ortalarında golü Uğur Yetişir ile buldu 1-0. Rakip yarı sahada baskı kuran Muratlı 1935 takımı, ilk golden 5 dakika sonra farkı Soner Aran ile ikiye çıkardı 2-0. İlk yarının son dakikasında ise yeniden sahneye çıkan tecrübeli oyuncu Uğur Yetişir, skoru 3-0’a taşıyan golü kaydetti.
İkinci 45 dakikaya iyi başlayan taraf yine Muratlı 1935 Spor oldu. İkinci yarıda gelişen kontra ataktan golü bulan rakip Aydoğdu Gençlikspor, 60. dakikada karşılaşmayı 3-1’e getirdi. Rakip ekibin golüne 73. dakikada Gökhan Bozacı karşılık verdi 4-1. Kronometreler 81’i gösterirken gelişen Muratlı 1935 Spor atağında, Gökhan Bozacı takımının 5. golüne imzasını attı 5-1. Karşılaşmanın son dakikalarında Aydoğdu Gençlikspor bir gol daha bulsa da farkı kapatmaya yetmedi 5-2.
Lige moralli başladıklarını dile getiren Muratlı 1935 Spor Başkanı Eyüp Özdemir, maç sonunda yaptığı değerlendirmede; “Lige iyi bir başlangıç yaptık. Takımımızdaki herkes Muratlılı, başarılı olursak Muratlılı gençlerimizle olacağız. Yönetim olarak her birine güvenimiz sonsuz. İnşallah bu sezon grupta ilk ikide yer alıp, play-off’a kalarak oradan da dereceye girmeyi hedefliyoruz ve 1. Amatör Lig’e çıkmak istiyoruz. Tüm takım oyuncularımı tebrik ediyorum” sözcüklerini kaydetti.
Öte yandan Muratlı 1935 Spor, ikinci haftayı BAY geçecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Şehir ve Medeniyet Okulunda “Osmanlı Şehirleri” semineri

Şehir ve Medeniyet Okulunda “Osmanlı Şehirleri” semineri

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Mehmet Gürgür hoca son yolculuğuna uğurlandı

Mehmet Gürgür hoca son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:29
İkindi
16:10
Akşam
18:35
Yatsı
19:57

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Limon Eczanesi
Cerkezkoy
Altınok Eczanesi
Corlu
Eda Eczanesi
Corlu
Fatih Eczanesi
Hayrabolu
Balcı Eczanesi
Kapakli
Yurdakul Eczanesi
Malkara
İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Polisten öğrencilere oyuncak

Polisten öğrencilere oyuncak

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Artan yemekler israf olmayacak

Artan yemekler israf olmayacak

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.