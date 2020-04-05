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Muratpaşa 106 noktaya mama bırakıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 05.04.2020 12:13 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanları için 106 noktaya mama bırakıyor.Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınının önlemek için yapılan ‘Evde kal’ çağrısı ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla parkların ve meydanların boş kalması, kafe ve restoranların kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, her gün başta falez sahil bandı ve bu hatta bulunan Ziya Gökalp, Erdal İnönü kent parklarıyla Meltem, Soğuksu ve Bayındır gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallerde belirlenen 106 noktayı tek tek kontrol ediyor.

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanları için 106 noktaya mama bırakıyor.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgınının önlemek için yapılan ‘Evde kal’ çağrısı ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla parkların ve meydanların boş kalması, kafe ve restoranların kapanmasıyla yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, her gün başta falez sahil bandı ve bu hatta bulunan Ziya Gökalp, Erdal İnönü kent parklarıyla Meltem, Soğuksu ve Bayındır gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallerde belirlenen 106 noktayı tek tek kontrol ediyor. Bu noktalarda hem kırılan kapları değiştiriyor hem de kediler ve köpekler için kuru mamayla kaplar dolduruyor, su kapları tamamlıyor.
Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa’nın sokak hayvanları noktasında duyarlılığı son derece yüksek bir yer olduğunu belirterek, “Bu duyarlılığın sonucu olarak Türkiye’de sokak hayvanları için festival düzenleyen belediyeydik. Komşularımız hiç merak etmesin, hayat normale döndüğü anda yeniden bir arada, yan yana olacağız. Ama şimdi evde kalmanın, aramıza mesafe koymanın zamanı. Bu sürede sokaktaki dostlarımızı düşünmesinler, elimizden gelenin en iyisini onlar içinde yapıyoruz” diye konuştu.

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