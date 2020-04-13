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Muratpaşa Belediyesi sahada

ANTALYA HABERLERİ  | 13.04.2020 16:06 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında pansiyon ve otellere yerleştirilen 820 ihtiyaç sahibinin yemek ihtiyacını karşılarken 308 kişiye de kuru gıda yardımında bulundu.Muratpaşa Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde kapalı Çarşamba pazarı içinde bulunan aşevi, korona virüs salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da çalışmalarını sürdürdü.

Muratpaşa Belediyesi sahada

Muratpaşa Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında pansiyon ve otellere yerleştirilen 820 ihtiyaç sahibinin yemek ihtiyacını karşılarken 308 kişiye de kuru gıda yardımında bulundu.
Muratpaşa Belediyesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde kapalı Çarşamba pazarı içinde bulunan aşevi, korona virüs salgını dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında da çalışmalarını sürdürdü. 2 günlük yasakta aşevi, 297 eve ulaşıp 412 kişiye sıcak yemek sağlarken yasak dolayısıyla pansiyon ve otellere yerleştirilen 820 ihtiyaç sahibinin de yemek ihtiyacını karşıladı. Bu süreçte 308 kişiye de kuru gıda yardımında bulunulurken belediyenin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen evde bakım hizmeti de hafta sonu devam etti.

"Herkese ulaşmaya çalıştık"
Belediye Başkanı Ümit Uysal, yasak kararından son dakika haberdar olmalarına rağmen hızla organize olduklarını söyledi. İki günlük süreçte sadece maske dağıtımına ara verdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Hafta sonu, tüm sosyal yardım ve destek çalışmalarla Muratpaşa Belediyesi olarak sahadaydık. İhtiyacı olan her komşumuza ulaşmaya çalıştık. Bu zor dönemi samimi bir dayanışma, gerçek bir yardımlaşmaya aşacağımıza inanıyorum” dedi.
Başkan Uysal, bugün itibariyle Muratpaşa’da kapı kapı gerçekleştirilen maske dağıtımının yeniden başladığını da sözlerine ekledi.

Muratpaşa Belediyesi sahada

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