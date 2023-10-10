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Muratpaşa Belediyesi’nden sıfırdan zirveye bisiklet yarışı

10.10.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı anısına, bin 853 metre yüksekliğindeki Feslikan Yaylası’na bisiklet tırmanış yarışı düzenliyor.

Muratpaşa Belediyesi’nden sıfırdan zirveye bisiklet yarışı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Bisiklet Derneği, Antalya Bisiklet Festivali Derneği, Bisiklet Turizmi Derneği’nin yanı sıra özel firmaların destekçiler arasında yer aldığı Toros Keçisi 100. Yıl Antalya Tırmanış Yarışı, 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Farklı kategorilerde 500’e yakın sporcunun pedal çevirmesi beklenen etkinlikte, 22 kilometresi tırmanış olmak üzere 50 kilometrelik parkur kat edilecek. Katılımcıların yol ya da dağ bisikletiyle katılabildiği yarış, Muratpaşa Belediyesi Atatürk Kent Meydanı’ndan, bin 853 metre rakımdaki Feslikan Yaylası’na kadar sürecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına düzenlediği spor etkinlikleri, tenis kortlarında da devam edecek. 17- 27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 100. Yıl Cumhuriyet Tenis Turnuvası, ASTUR Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Katılmak isteyenler spor.muratpasa-bld.gov.tr internet adresinden müracaatlarını gerçekleştirebilecek. Kayıtların ücretsiz olduğu turnuvaya başvuru tarihi ise 13 Eylül’de sona eriyor.

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