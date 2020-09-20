Muratpaşa Belediyesinden, virüse karşı 5 milyon 418 bin 500 litre karışım

Muratpaşa Belediyesi, pandeminin ilk gününden bugüne kadar 2 olimpik yüzme havuzunu dolduracak sudan daha fazla, tam 5 milyon 418 bin 500 litre dezenfektanlı karışım kullandı.

İlçe belediyelerinin görev ve sorumluluğu olmamasına rağmen mart ayında Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının doğrulanmasıyla birlikte başta hastaneler, aile sağlık merkezleri ve polis merkezleri olmak üzere vatandaşlarının sıklıkla kullandığı kamu binalarını dezenfekte eden Muratpaşa Belediyesi, halk sağlığını korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Salgının devam ettiği yaklaşık 7 aylık süreçte, parklar, meydanlar, cadde ve sokaklar, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik noktalar, yeniden açılan restoran ve kafeler, berber ve kuaförler, taksiler ve taksi duraklarının rutin olarak dezenfekte eden Muratpaşa Belediyesi, son olarak covid-19 vakası görülen site ve apartmanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, bu süreçte lise ve üniversite sınavlarının gerçekleştirildiği okulları da dezenfekte ederken tüm bu çalışmalarda 2 metre derinlik ve 50 metre boy ve 25 metre genişliğe sahip olimpik yüzme havuzunu iki kez dolduracak sudan daha fazla dezenfektan ve çamaşır sulu karışım kullandı.

Ekipler, dezenfekte çalışmaları sırasında 5 milyon 418 bin 500 litre karışım kullandı. Bu karışımın 5 bin 330 litresi çamaşır suyu ve 885 litresi de genel dezenfektan oluştu. Çamaşır suyu, ilgili tebliğler uyarınca bire bin oranında genel dezenfektanlar ise bire yüz oranında sulandırılıp kullanıldı.

