YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Muratpaşa Belediyesinden, virüse karşı 5 milyon 418 bin 500 litre karışım

Muratpaşa Belediyesinden, virüse karşı 5 milyon 418 bin 500 litre karışım

ANTALYA HABERLERİ  | 20.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, pandeminin ilk gününden bugüne kadar 2 olimpik yüzme havuzunu dolduracak sudan daha fazla, tam 5 milyon 418 bin 500 litre dezenfektanlı karışım kullandı.İlçe belediyelerinin görev ve sorumluluğu olmamasına rağmen mart ayında Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının doğrulanmasıyla birlikte başta hastaneler, aile sağlık merkezleri ve polis merkezleri olmak üzere vatandaşlarının sıklıkla kullandığı kamu binalarını dezenfekte eden Muratpaşa Belediyesi, halk sağlığını korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Salgının devam ettiği yaklaşık 7 aylık süreçte, parklar, meydanlar, cadde ve sokaklar, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik noktalar, yeniden açılan restoran ve kafeler, berber ve kuaförler, taksiler ve taksi duraklarının rutin olarak dezenfekte eden Muratpaşa Belediyesi, son olarak covid-19 vakası görülen site ve apartmanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, bu süreçte lise ve üniversite sınavlarının gerçekleştirildiği okulları da dezenfekte ederken tüm bu çalışmalarda 2 metre derinlik ve 50 metre boy ve 25 metre genişliğe sahip olimpik yüzme havuzunu iki kez dolduracak sudan daha fazla dezenfektan ve çamaşır sulu karışım kullandı.Ekipler, dezenfekte çalışmaları sırasında 5 milyon 418 bin 500 litre karışım kullandı.

Muratpaşa Belediyesi, pandeminin ilk gününden bugüne kadar 2 olimpik yüzme havuzunu dolduracak sudan daha fazla, tam 5 milyon 418 bin 500 litre dezenfektanlı karışım kullandı.
İlçe belediyelerinin görev ve sorumluluğu olmamasına rağmen mart ayında Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının doğrulanmasıyla birlikte başta hastaneler, aile sağlık merkezleri ve polis merkezleri olmak üzere vatandaşlarının sıklıkla kullandığı kamu binalarını dezenfekte eden Muratpaşa Belediyesi, halk sağlığını korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Salgının devam ettiği yaklaşık 7 aylık süreçte, parklar, meydanlar, cadde ve sokaklar, Kaleiçi gibi tarihi ve turistik noktalar, yeniden açılan restoran ve kafeler, berber ve kuaförler, taksiler ve taksi duraklarının rutin olarak dezenfekte eden Muratpaşa Belediyesi, son olarak covid-19 vakası görülen site ve apartmanlarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, bu süreçte lise ve üniversite sınavlarının gerçekleştirildiği okulları da dezenfekte ederken tüm bu çalışmalarda 2 metre derinlik ve 50 metre boy ve 25 metre genişliğe sahip olimpik yüzme havuzunu iki kez dolduracak sudan daha fazla dezenfektan ve çamaşır sulu karışım kullandı.
Ekipler, dezenfekte çalışmaları sırasında 5 milyon 418 bin 500 litre karışım kullandı. Bu karışımın 5 bin 330 litresi çamaşır suyu ve 885 litresi de genel dezenfektan oluştu. Çamaşır suyu, ilgili tebliğler uyarınca bire bin oranında genel dezenfektanlar ise bire yüz oranında sulandırılıp kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Köylü ‘Yeni Sanayi Sitesi’ne karşı arazilerine sahip çıktı
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Zihinsel engelli "Polis Onur" en büyük hayali olan polis üniformasıyla bir gün geçirdi
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Yaralı olarak bulunan yavru karaca korumaya alındı
Karacabey’in geleceği parlak
Karacabey’in geleceği parlak
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Motosikletlere ‘Yaman01’ denetimi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi
Vali ve milletvekilleri yeni hastane projesini yerinde inceledi

Antalya Namaz Vakitleri 20 Eylül Pazar

İmsak
05:17
Sabah
06:37
Öğle
12:56
İkindi
16:23
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Antalya Nöbetçi Eczaneler20 Eylül Pazar

Eliz Eczanesi
Muratpasa
Müğren Eczanesi
Muratpasa
Pastör Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Sıhhiye Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Alanya HEP’ten aşure ikramı
Alanya HEP’ten aşure ikramı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması
Konyaaltı Belediyesinden, kırsal mahallere yol çalışması
Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
Rektör Özkan, Covid hastası intörn doktor ile görüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.