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Muratpaşa’da yol yenileme çalışmaları

10.01.2021 12:23 | Son Güncelleme:
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Muratpaşa’da yol yenileme çalışmaları

Muratpaşa Belediyesi’nin 2020’nin son aylarında başladığı, ilçeyle aynı adı taşıyan Muratpaşa Mahallesi’nin cadde ve sokak yenileme çalışmalarında son 3 sokak kaldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin 2020’nin son aylarında başladığı, ilçeyle aynı adı taşıyan Muratpaşa Mahallesi’nin cadde ve sokak yenileme çalışmalarında son 3 sokak kaldı. Uzunluğu 9 bin 586 metre olan 12 cadde ve sokağı kapsayan çalışmalar tamamlandığında mahalle, baştan sona yenilenmiş olacak.
Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin cadde ve sokak yenileme çalışmaları yeni yılda da devam ediyor. Yenileme çalışmalarında, başta doğalgaz olmak üzere altyapı çalışması tamamlanan yollarda eski asfalt tamamen kaldırılıyor ve caddeler, sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor. Yama tipi çözümleri rafa kaldıran yenileme çalışmalarıyla, Muratpaşa’nın yüzde 85’inde cadde ve sokaklar baştan sona yenilenmiş oluyor. Yıl içinde pandemiye rağmen Kızılarık, Konuksever, Gebizli, Dutlubahçe, Zerdalilik gibi birçok mahallede yenileme yapan Fen İşleri Müdürlüğü, 2020’nin son döneminde, yaklaşık 13 bin nüfusa sahip ilçeyle aynı taşıyan Muratpaşa Mahallesi’nde çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yakından takip ettiği çalışmalar, mahallede 9 bin 586 metre uzunluğunda 12 cadde ve sokağı kapsıyor.
Kentin ana ulaşım aksı Adnan Menderes Bulvarı’nın kuzeyinde Şarampol, Tonguç ve Karacaoğlan caddeleri arasında kalan mahallede, geçmiş yıllarda 2 bin 752 metrelik yol yenilenmişti. Mahalledeki ikinci etap çalışmalarında son 3 sokak kalırken, çalışmalar tamamlandığında 12 bin 338 metrelik yol ağı bulunan mahallenin tüm sokak ve caddeleri sıfır asfaltla kaplanmış olacak.

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