Muratpaşa’dan 432 vatandaşa evde bakım yardımı

Düzenli iğneleri yapılıyor

91 yaşındaki Mevlut Duran ise Muratpaşa Belediyesi’nin rutin takip ettiği yaşlılar arasında yer alıyor. Önce ateşi ölçülen, tansiyonu kontrol edilen Duran’a daha sonra düzenli iğneleri yapılırken “Çok memnunum. Daha ne yapacak Belediye, her tarafı temizliyor, ihtiyacımızı görüyor. Daha ne olacak. Sağlıktan, her şeyden memnunum. Bakıyorlar” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi’nin evde bakım hizmetleri personeli de salgın dolayısıyla hem yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan Muratpaşa sakinlerinin hem de kendi sağlıklarını korumak için Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği güvenlik düzeyinde çalışıyor. Her ziyaret öncesinde giydikleri koruyucu kıyafetleri, maske, eldiven ve bonelerini değiştiren ekipler, tüm işlemlere kişilerini vücut sıcaklığını ölçerek ve akciğerlerini dinleyerek başlıyor.