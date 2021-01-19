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Muratpaşa’dan halk plajı için 6’ncı başvuru

19.01.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan olan Lara kıyı bandının en güzel koylarından birinde bulunan Bambus Plajı’nı mavi bayraklı bir halk plajı haline getirmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 6’ncı başvurusunu yaptı.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan olan Lara kıyı bandının en güzel koylarından birinde bulunan Bambus Plajı’nı mavi bayraklı bir halk plajı haline getirmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 6’ncı başvurusunu yaptı. Belediye ilgili yazısında, plajı büfe-tuvalet ve şezlong alanı olarak kiralama talebinde bulundu.

"Süreç 2014’te başladı"
Muratpaşa Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan lazılı açıklamada Ümit Uysal’ın belediye başkanı seçildiği Mart 2014 seçimlerinin ardından Bambus Plajı da dahil Lara kıyı bandında halk plajları kurulması için gerekli çalışmalara başladığı bildirildi. Açıklamada " Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, yıllar içinde 5 noktaya izin verirken Bambus Plajı’na ilişkin başvurular farklı sebeplerle reddedildi. Muratpaşa Belediyesi, son olarak, geçen yıl haziran ayında Gençlik Mahallesi’nde bulunan Hamit Bey, Kaleiçi’nde bulunan Adalar plajlarıyla birlikte Bambus’da düzenleme ve uygulama çalışması yapmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yetki ve izin talebinde bulundu. Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, söz konusu alan için belediyeden imar planı yapmasını istedi. Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 26 kurumdan görüş alınması gereken ve 3 yıl sürecek planlama süreci karşısında talebini geri geçmek zorunda kaldı. " denildi.

"Denizden beton dökülmüştü"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Antalya ziyaretinde kenti seyredip “Hiç şüphesiz ki, Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği Erenkuş mevkiinin hemen alt tarafında bulunan Bambus Plajı’na Mart 2016’da denizden dubalar yardımıyla iş makineleri getirip falezlere demir kalıplar yerleştirilip beton döküldüğü kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Gelişmeler üzerine Muratpaşa Belediyesi 8 Nisan 2016’da Zabıta ve Fen İşleri müdürlüklerinden 50 kişilik bir ekiple koya gelerek alanda yıkıma başlamıştı. Yıkım için kırıcı matkaplar, jeneratörler sahile indirilmiş ancak 5 saatlik uğraşın ardından ancak 2 metrekarelik beton sökülebilmişti. Bunun üzerine Muratpaşa Belediyesi, yoldan yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan koya vinçle iş makinası indirip yıkımı öyle tamamlayabilmişti. "
Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın doğa harikası falezlerin denizle buluştuğu noktada 5 halk plajı bulunuyor. Plajlar, Başkan Ümit Uysal’ın kararlı girişimleri sonucu Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nun izin ve onayıyla hizmete açıldı. İlk plaj 2016’da İnciraltı adıyla açıldı. Onu, Mobil ve Erdal İnönü Kent Parkı, Erenkuş ve Konserve Koyu falez plajları izledi. Plajlar, Muratpaşa Belediyesi’nin çalışmasıyla mavi bayrağın dalgalandığı birer halk plajı haline geldi.

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