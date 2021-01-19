Muratpaşa’dan halk plajı için 6’ncı başvuru

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan olan Lara kıyı bandının en güzel koylarından birinde bulunan Bambus Plajı’nı mavi bayraklı bir halk plajı haline getirmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 6’ncı başvurusunu yaptı. Belediye ilgili yazısında, plajı büfe-tuvalet ve şezlong alanı olarak kiralama talebinde bulundu.

"Süreç 2014’te başladı"

Muratpaşa Belediyesi’nden konuyla ilgili olarak yapılan lazılı açıklamada Ümit Uysal’ın belediye başkanı seçildiği Mart 2014 seçimlerinin ardından Bambus Plajı da dahil Lara kıyı bandında halk plajları kurulması için gerekli çalışmalara başladığı bildirildi. Açıklamada " Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, yıllar içinde 5 noktaya izin verirken Bambus Plajı’na ilişkin başvurular farklı sebeplerle reddedildi. Muratpaşa Belediyesi, son olarak, geçen yıl haziran ayında Gençlik Mahallesi’nde bulunan Hamit Bey, Kaleiçi’nde bulunan Adalar plajlarıyla birlikte Bambus’da düzenleme ve uygulama çalışması yapmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yetki ve izin talebinde bulundu. Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, söz konusu alan için belediyeden imar planı yapmasını istedi. Muratpaşa Belediyesi, yaklaşık 26 kurumdan görüş alınması gereken ve 3 yıl sürecek planlama süreci karşısında talebini geri geçmek zorunda kaldı. " denildi.