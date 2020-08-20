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Muratpaşa’nın projeleri örnek oluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 20.08.2020 17:06 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesinin örnek ve başarılı projelerine, ilgi büyüyerek sürüyor.Muratpaşa Belediyesi’nin İzmir Çiğli, Buca, Karabağlar, İstanbul Kartal, Şişli, Ankara Çankaya, Aydın Kuşadası, Efeler, Antalya Kemer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, başkanlığı dönemlerinde Adana Büyükşehir ve Seyhan Belediyeleri, Burdur Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne ve Lefkoşe Belediyeleri’nce incelenip örnek alınan projelerine ilgi büyüyerek sürüyor.Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan ve sayısız ödül kazanan projelerini son olarak Bornova Belediyesi ile paylaşıldı.

Muratpaşa Belediyesinin örnek ve başarılı projelerine, ilgi büyüyerek sürüyor.
Muratpaşa Belediyesi’nin İzmir Çiğli, Buca, Karabağlar, İstanbul Kartal, Şişli, Ankara Çankaya, Aydın Kuşadası, Efeler, Antalya Kemer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın, başkanlığı dönemlerinde Adana Büyükşehir ve Seyhan Belediyeleri, Burdur Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne ve Lefkoşe Belediyeleri’nce incelenip örnek alınan projelerine ilgi büyüyerek sürüyor.
Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan ve sayısız ödül kazanan projelerini son olarak Bornova Belediyesi ile paylaşıldı. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Muratpaşa Belediyesi’nin Turunç Masa, Çevreci Komşu Kart, Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi ile sosyal kreşler gibi Türkiye’ye örnek projeleri hakkında bilgi aldı. Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcıları Oya Kansu, Seyfi Ceyhan ve birim müdürlerinden bilgi alan Başkan İduğ ve Bornova Belediyesi heyeti, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) ve Muratpaşa Belediyesi Asfalt Üretim Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Ziyarette ayrıca; inceleme ve proje paylaşımının geniş kapsamlı heyetlerle de sürmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

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