Muş Belediyesi eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesinin eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen mecliste yapılan ve yapılması planlanan hizmetler ile ilgili konular ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, önceki dönem belediye meclis üyesi olarak görev yapan ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Mehmet Selim Bingöl’ü rahmetle andı. Muş Belediyespor BAL Liginde

Muş Belediyesporun BAL Ligine yükselmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Asya, desteklerinden dolayı tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Muş Belediyespora başarılar dileyen Başkan Asya, kura çekimini yapan meclis üyesi Serkan Çelik’e plaket takdim ederek başarılar diledi.

Korona virüs salgınının etkisinin dünya genelinde devam ettiğine dikkat çeken Başkan Asya, Muş yerelinde gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, bu süreçte hastalığa yakalananlara geçmiş olsun dileklerini sundu.

İçme suyu ile ilgili yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirten Başkan Asya, bu duruma köklü çözümler üretmek için gayretlerinin devam ettiğini belirterek, “3 yıldır ilimizin tüm şebekelerini yenileyerek, hem yer altındaki kayıp ve kaçakların önüne geçmeyi hem de vatandaşlarımıza sağlıklı su temin etmenin mücadelesini veriyoruz. Malumunuz yaz aylarında su kaynaklarının yetersizliğinden ayrıca şehir merkezinde bahçe sulaması yaparak ciddi su israfı yapanlardan dolayı bazı kesimlerde mağduriyetler yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için ekiplerimiz sürekli sahada. Bu konuda vatandaşlarımızdan su israfının önüne geçmek için destek istirham ediyoruz” dedi.

İçme suyu projesinin ihalesinin 12 kasım’da yapılması planlanıyor

Alparslan 2 barajından içme suyu temini projesinin son aşamaya geldiğini kaydeden Başkan Asya, “Geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri Genel Müdürümüzle projemiz hakkında görüştüm. Cumhurbaşkanımızın müjdesi ile 2020 yatırım programına alınan içme suyu projemizin 12 Kasım tarihinde ihale etmek üzere planlamalarını yaptıklarını ifade ettiler. İnşallah belirlenen tarihte yapılacak ihalenin ardından gelecek yıl ilk kazmanın vurulmasını umut ediyoruz. Bu projemizle ilimizin su sorununu tamamen giderilecek inşallah. Bizler de bu süreçte geçici çözümlerimizi devam ettirdik. Son olarak 4 sondaj çalışmamız oldu. İkisinin bağlantısı yapıldı. Geri kalan ikisinin de önümüzdeki günlerde şebekelerimize aktarmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. “Hayalimiz ve hasretimiz olan ‘Kent Meydanı’ projemiz başladı”

Başkan Asya, uzun uğraş verdikleri Kent Meydanı projesinde ilk kazmanın vurulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Şu anda çalışmalar yapılıyor. Mevcut alanda terk edilmesi gereken binaların tahliyesi yapılıyor. Önümüzdeki hafta sonuna doğru bir temel atma töreni ile süreci tamamen başlatmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 600 araçlık kapalı otoparkı ile birlikte bu şehirde nefes alabilecek ve hepimizin hayalini hasretini çektiğimiz projemizin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.”

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında çalışmalar devam ediyor

Üstyapı çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Başkan Asya, “Şehir Mezarlığından Küçük Sanayi Sitesine kadar devam eden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarımızda çalışmalarımıza ağırlık verdik. Şehrimize yeni ve güzel bir bulvar kazandırmak üzere ciddi uğraşlar verdik. Birkaç sorunumuz vardı. Şükürler olsun bunları giderdik. Şimdi bu bölgede yağmur su kanalları yapılıyor. Alt temel malzemelerin serimi gerçekleştiriliyor. Bu güzergahtaki elektrik hatlarının yeraltına alınması için şahsım, milletvekilimiz ve il başkanımız ile birlikte gerekli görüşmeleri yaptık. Bu günlerde ihalesinin yapılacağını ifade ettiler. Aynı şekilde iki sanayimizin arasındaki sıkıntının çözümü için başkanlarımızla görüştük. Her iki sanayimizin başkanına da teşekkür ediyorum. 10 milyonu aşan bir maliyetle söz konusu bulvarımızın kaldırımını, yolunu ve aydınlatmalarını yaparak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Gelecek yüz yıla hitap edecek bu bulvarımızda emeği olan herkesin hayırla yad edileceğini umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, ‘Millet Bahçesi’ projesinin devam ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Bizler de TOKİ tarafından yapılan bu projenin paydaşı konumundayız. Çalışmalar sırasında yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında bizlere düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Yılsonuna doğru projemizin tamamlanarak belediyemize devredilmesini umuyoruz. Muş Devlet Hastanemizin arka kısmındaki belediyemize ait arsanın kat karşılığında kullanılması için gerekli çalışmayı yaptık. Buradan elde edeceğimiz gelirle de şehrimize yatırım yaparak değerlendirmeyi planlıyoruz. Çar Çayı kenarındaki yol çalışmamızı devam ettiriyoruz. Devlet Su İşleri tarafından yapılması gereken çalışmalar var. Bu konuda taleplerimizi ilettik ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu çalışmaların tamamlanması ile bu bölgede planladığımız alternatif yolumuzu da hayata geçireceğiz. Halk Ekmek Fabrikamızın inşası devam ediyor. Fırının kurulumu için gerekli montaj çalışmaları yapılıyor. İnşallah kısa sürede buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak fabrikamızı hizmete açacağız. Çalışma sezonumuzdaki rutin faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. Kendi imkanlarımızla üretimini yaptığımız asfaltla cadde ve sokaklarımızı modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Yeşilyurt, 15 Temmuz, Yeşilce, Sunay, Kültür gibi mahallelerimizin ardından Saray Mahallemizde asfalt çalışmaları devam ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar altyapısını tamamladığımız yolların üstyapısını yenileyerek hizmete sunmayı hedefliyoruz. Eski otogarımızın yerini değerlendirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Projemizi netleştirdikten sonra sizlerle ve kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. Tarihi çarşımızın kamulaştırılması ile ilgili ilk adımı attık. İnşallah önümüzdeki günlerde buradaki vatandaşlarımızla kamulaştırma konusunda mutabık kaldıktan sonra projemizi uygulamaya başlayacağız. Bu duygularla eylül ayı meclis toplantımızda alacağımız kararların ilimizin ve halkımızın hayrına vesile olmasını diler, saygılar sunarım.”

Başkan Asya’nın konuşmasının ardından vatandaşların talepleri dinlendi. Toplantı meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti.

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