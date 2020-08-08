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Muş Belediyesi’nden ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti

MUŞ HABERLERİ  | 08.08.2020 14:23 | Son Güncelleme

Muş Belediyesi, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih maratonu başladı.

Muş Belediyesi’nden ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti

Muş Belediyesi, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih maratonu başladı. Muş Belediyesi öğrencilerin geleceğine katkı sunmak adına ücretsiz tercih danışmanlığı ofisi kurdu. Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde verilecek danışmanlık hizmeti 14 Ağustos tarihine kadar 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Belediye Başkanı Feyat Asya da YKS tercih günlerinin başladığını öğrencilere duyurarak sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili öğrenciler, öncelikle YKS sonuçlarınızın hayırlı olmasını diler, hepinizi tebrik ederim. Şimdi tercih zamanı. Bu süreçte heyecanınızı paylaşmak, sizlere destek olmak adına ücretsiz tercih danışmanlığı ofisimizi kurduk. Gelin birlikte ‘doğru tercih’ yapalım.” .

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Muş Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
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Sabah
05:15
Öğle
12:25
İkindi
16:14
Akşam
19:25
Yatsı
20:53

Muş Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Demir Eczanesi
Merkez
Samra Eczanesi
Bulanik
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
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