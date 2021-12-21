Muş-Bitlis kara yolu ulaşıma kapandı

Muş-Bitlis kara yolu yoğun kar nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Muş-Bitlis kara yolunun Güroymak ilçesi istikametinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kara yolunda kar temizleme çalışmalarının başlatıldığı bildirilen açıklamada, çalışmalar tamamlanana kadar Güroymak istikametinde araç geçişine görevli ekiplerce izin verilmeyeceği ifade edildi.



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