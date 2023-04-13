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Muş, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

13.04.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş, Bitlis ve Hakkari'nin yüksek kesimleri kar nedeniyle beyaza büründü.

Muş'ta 3 günden bu yana etkili olan yağmur, yüksek kesimlerdeki köylerde yerini kara bıraktı.

Merkeze 51 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı köyde, çocuklar okul bahçesinde kar topu oynayarak eğlendi. Vatandaşlar da evlerinin önünde ve damlarda biriken karları temizledi.

Besiciler ise 20 günden bu yana merada otlattıkları hayvanlarına kar örtüsünü ezerek yem verdi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, "Nisan ayının ortalarındayız. Bütün köy karla kaplanmış. Hayvanlar kaç gündür dağda otlatılıyordu. Bugün kar nedeniyle herkes hayvanlarını ahıra almış, karın üzerinde yem ve saman veriyor. Kar etkisini sürdürüyor." dedi.

Besicilerden Taha Yöndem ise ilkbahara hazırlanırken mevsimin kışa dönüğünü, her yerin karla kaplandığını söyledi.

Hakkari'de de iki gündür etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

Hakkari-Durankaya yolunun Şivekür bölgesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Araçlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde zaman zaman etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu bölgelerde karla mücadele ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Hakkari Muş Van kar köy

Muş Namaz Vakitleri 13 Nisan Perşembe

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Sabah
05:35
Öğle
12:20
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Akşam
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Yatsı
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