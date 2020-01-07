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  4. Muş DKMP tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Muş DKMP tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

MUŞ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava Muş’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Muş DKMP tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava Muş’ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sıcaklıkların düşmesi ve karla kaplı alanların artması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yemleme çalışmaları sürdürülüyor.
Yoğun kış şartları sebebiyle il genelinde bulunan yaban hayatı desteklenirke, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir koordinasyonunda Varto ilçesinin yüksek kısımlarına özelllikle Keklik popülasyonunun desteklenmesi amacıyla, kayalık alanlarda bulunan düzlüklere buğday tohumu ile yemleme yapıldı.Yemleme Muş Doğa Sporları Kulüp Başkanı Emre Ak ve Yaban Hayatı Teknikeri Mestan Hisarkaya tarafından gerçekleştirildi.
Muş Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emre Ak; yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında desteklenmesinin hem insani hemde vicdani bir görev olduğunu söyledi.

Muş DKMP tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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