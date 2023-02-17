Muş ekibinden depremzede çocuklara sosyal destek

Muş Valiliği, “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurhak ilçesindeki depremzede çocukların psikolojik rehabilitasyonu için gençlik merkezindeki gönüllü gençlerin desteği ile çeşitli etkinlikler düzenliyor. Çadır kentleri gezerek çocuklara çeşitli etkinlikler düzenleyen gençlik liderleri ve gönüllü gençler, onlarla oyunlar oynayıp çeşitli hediyeler dağıttı. Çadırlarda geçici olarak misafir edilen çocuklara, düzenlenen etkinliklerle keyif dolu bir gün yaşatıldı. Ayrıca, çadırlarda barınan vatandaşlar ve çocukların kişisel bakım ve tıraşları da görevlendirilen berberler tarafından yapıldı.

Depremzede çocuklardan Zeynep, “Bugün ağabeylerimiz ve ablalarımız bize balonlar verdiler, yüzümüzü boyadılar, çikolatalar verdiler, oyunlar oynadık. Çok güzel bir gündü. Ben çadırda oturup oturup sıkılırken ağabeyler, ablalar geldi oyun oynadık” dedi.

Gönüllü gençlerden Mert Kayadelen ise vatandaşların yaralarını bir an önce sarmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Buraya Muş Valiliği Gençlik Merkezinin genç gönüllüleri olarak geldik. Çocuklarımızı geçici olarak mutlu etmeyi sağladık. Çocuklarımızla oyunlar oynadık, onlarla resim yaptık ve çok güzel vakit geçirdik. Elimizden geldiğince ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Oyuncaklar getirdik onlara. Elimizden geldiğince diğer bölgeleri de gezeceğiz. Burası depremden etkilenen bir bölge. Maalesef çocuklarımız üzgün. Elimizden geldiğince hep beraber vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Hem gençlerle hem yaşlılarımızla hem de çocuklarla güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çocukların gönlüne dokunup, onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Psikolojilerine destek oluyoruz. Gayet güzel bir gün geçirdik” ifadelerini kullandı.

Çadırda geçici olarak barınan vatandaşlardan Ayşe Güldağ da “Muş Valiliğinden buraya genç kadınlar ve erkekler geldiler. Burada çocuklarımızı oynattılar, oyuncaklar verdiler, bayağı ilgilendiler. Allah razı olsun. Bize buralarda çok iyi bakıyorlar” diye konuştu.

Çadırda geçici olarak barınan vatandaşlardan Hanım Yılmaz ise “Muş Valiliği Gençlik Merkezinden geldiler ve bize çok yardımcı oldular. Çocuklarımıza oyuncaklar getirdiler, balon getirdiler. Psikolojimiz açısından çok iyi oldu. Çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

