Muş Millet Bahçesi projesinin yüzde 65’i tamamlandı

Muş’ta eski stadyumun yerine yapılan Millet Bahçesi projesi hızla ilerliyor. 44 bin 600 metrekare alan üzerine uygulanan projenin yüzde 65’i tamamlandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, canlı yayın konuğu olduğu televizyon kanalı ekranlarından dev proje hakkında izleyicileri bilgilendirdi. Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan ve tamamlandıktan sonra Muş Belediyesine devredilecek olan ‘Millet Bahçesi’nin yapım çalışmaları sürüyor. Şehrin merkezi konumundaki alanda uygulanan ve Muş’a yeni bir nefes verecek olan projede önemli bir mesafe kat edildi. Belediye Başkanı Feyat Asya, Millet Bahçesi projesi hakkında TRT Kurdi’de yayınlanan sabah haberleri programında açıklamalarda bulundu.

16 milyon TL’lik projenin bu yılsonunda tamamlanması hedefleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla birçok ilde başlatılan Millet Bahçesi projesinin Muş’ta da uygulandığını ifade eden Başkan Asya, “Şehrimizin yeşil alan kapasitesini arttırmak ve vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri mekanlar oluşturmak üzere takip ettiğimiz projelerden biri olan Millet Bahçesi’nde çalışmalar iyi bir şekilde ilerliyor. TOKİ tarafından ihale edilip uygulanan proje bu yılın başında yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak başlatıldı. Mevcut yapıların yıkımının ardından uygulanan projede önemli bir mesafe kat edildi. Yaklaşık 45 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Millet Bahçesi projesinde millet kıraathanesi, idari, satış ve kontrol birimleri ile birlikte 23 bin 500 metrekare yeşil alana sahip olacak. 16 milyon 228 bin TL maliyetli bu projenin 24 Kasım 2020 tarihinde tamamlanarak belediyemize devredilmesi planlanıyor” dedi.