Muş Şeker Fabrikası'nda pancar alım kampanyası başladı

Muş Şeker Fabrikası'nın 40. pancar alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı.

Fabrikanın yemekhanesindeki törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, kentin tarım ve hayvancılıkta çok iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Tarımda en önemli ürünlerinin şeker pancarı olduğunu anlatan Gündüzöz, "Muş Ovası'yla ne kadar iftihar etsek az. Ancak bu ovayı yeteri kadar verimli kullanamıyoruz. Bunun için de birtakım girişimler var. 4 milyar liralık Muş Ovası Sulama Projesi tamamlandı. Bunun ilk etap ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. Bu da tarıma önemli bir katkı sağlayacak." dedi.

Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ise ciddi yatırımlarla adeta yeni bir fabrika kurduklarını ve pancar işleme kapasitesini 3 bin 600 tondan 5 bin 500 tona yükselttiklerini belirtti.

Yüzde 50'nin üzerinde kapasite artırımıyla çalışma yürüttüklerini anlatan Kızılkaya, "Çiftçilerimizle sürekli diyalog halindeyiz. Fabrikamızda yaklaşık 280 daimi işçi, geçici olarak da 300 işçiye istihdam sağlamaktayız. Bu sene 310 bin ton civarında pancar işlemeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Feyat Asya da şeker fabrikasının kentin ekonomisine büyük bir katkı sağladığını aktardı.

Konuşmaların ardından fabrikaya pancarları en erken teslim eden çiftçilere hediyeleri verildi.

