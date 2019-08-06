Mynet Trend

Muş'ta 4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 06.08.2019 16:03 | Son Güncelleme

Muş Malazgirt'te nehirde 4 çocuğun boğulduğu piknikte çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, facia öncesi Kur'an kursu öğrencilerinin oldukça neşeli olduğu görüldü.

Malazgirt ilçesi Beşçatak köyünde 3 Ağustos günü, Kur'an kursunda eğitim gören 41 çocuk, köy imamı F.Ö. eşliğinde Murat Nehri kıyısına pikniğe gitti. Piknik sırasında çocuklardan bazıları, serinlemek için nehre girdi. Bu sırada 5 çocuk, akıntıya kapıldı. Çığlıklar üzerine gelen köylüler, suya girip, çocuklardan Muhammed Demir (10), Ruhat Burukanlı (12), İlhami Demirbilek (12) ve Boran Yıldırım'ı (12) bularak nehirden çıkardı. Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuklardan Boran Yıldırım'ın kalbi yeniden çalıştırıldı, diğer 3 çocuk ise kurtarılamadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Nehirde kaybolan Taner Güven (10) için arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalar sonucu aynı gün saat 20.30 sıralarında Taner Güven'in de cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi sonrası 4 çocuğun cenazesi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

PİKNİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Beşçatak köyünü yasa boğan olayın ardından, Kuran kursuna giden öğrencilerinin piknik yaparken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Facia öncesi çocukların piknik sırasında bir hayli neşeli oldukları ve eğlendikleri görüldü. Yere serdikleri kilimlerin üzerine oturan çocuklar, cep telefonlarıyla kendilerini görüntüleyen arkadaşlarına el sallıyor.

Kaynak: DHA

Burası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadıBurası İstanbul'un göbeği! Sokak ortasında yaşananlara kimse inanamadı
Az daha gözünden oluyordu! Birçoğunun korkulu rüyası olduAz daha gözünden oluyordu! Birçoğunun korkulu rüyası oldu
Bu aracın değeri 12 bin lira, sürüsünün yediği ceza ise...Bu aracın değeri 12 bin lira, sürüsünün yediği ceza ise...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muş malazgirt

En Çok Okunan Trend Haberler

Kral, resmi olarak metresini ilan etti!

Kral, resmi olarak metresini ilan etti!

Antalya'daki dünyaca ünlü plajda çirkin görüntü

Antalya'daki dünyaca ünlü plajda çirkin görüntü

Bomba iddia! Prens Selman dünyaca ünlü o isimle aşk mı yaşıyor?

Bomba iddia! Prens Selman dünyaca ünlü o isimle aşk mı yaşıyor?

Her yıl tarlaya traktörle 'Ömer' yazıyor

Her yıl tarlaya traktörle 'Ömer' yazıyor

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Büyük ikramiyeyi alan çiftçi, köyüne geri döndü

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah Rahmet Eylesin Geride Kalanlara Allah Ailelerine sabır versin
Allah ailelerine sabır versin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun..Ailelerine sabırlar versin..çok üzücü bir durum..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz çevresine botoks yaptıran kadın az daha gözünden oluyordu

Az daha gözünden oluyordu! Birçoğunun korkulu rüyası oldu

12 bin liralık otomobille 10 bin 626 lira ceza yedi

Bu aracın değeri 12 bin lira, sürüsünün yediği ceza ise...

'Dilencilere para vermeyin' yazısının altında dileniyorlar

Bu yazıyı astı ama yine de önüne geçemedi...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün deprem ile ilgili yeni projesi hayata geçti

En son depremler cebinizde!

'Peygamber devesi' kelebeği avlarken görüntülendi

Avını yerken böyle görüntülendi!

Dağda buldukları hasta dağ keçisini kilometrelerce sırtlarında taşıdılar

Dağda buldular, kilometrelerce sırtlarında taşıdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.