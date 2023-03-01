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Muş Valiliği depremzedeler için "açık kapı" hizmeti başlattı

01.03.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurhak ilçesinde, vatandaşların taleplerinin etkin ve hızlı alınabilmesi amacıyla "açık kapı" hizmeti başlattı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz koordinesinde, depremin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda, depremzedelerle üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi amacıyla Açık Kapı Muş Şube Müdürlüğü ilçede hizmet vermeye başladı.

İlçe meydanına kurulan çadırda depremzedelerin taleplerini alan görevliler, bu talepleri elektronik ortamda kaydediyor, takip ve sonuçlandırma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çadıra gelerek konteyner talebinde bulunan vatandaşlardan Ahmet İnan, "Nurhak'ta yaşıyorum. Muş Valiliği ilçemizde çalışma yürütüyor. Biz de barınma ihtiyacımızın karşılanması amacıyla konteyner talebinde bulunduk. Muş Valiliğimiz bize yardımcı oluyor. Devletimize teşekkür ederiz." dedi.

84 yaşındaki Zeynep Özer ise "Açık Kapı hizmeti verildiğini duyunca müracaatta bulundum. İnşallah herkese faydası olur. Allah devletimizi esirgesin, tırnağına taş değdirmesin. Devlet olmazsa biz hiç olamayız. Polisimizi, askerimizi, milletimizi, devletimizi Allah korusun." diye konuştu.

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deprem Nurhak Muş Valiliği

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