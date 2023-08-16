YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Muş Valisi olarak atanan Avni Çakır için Kastamonu'da veda programı düzenlendi

Muş Valisi olarak atanan Avni Çakır için Kastamonu'da veda programı düzenlendi

16.08.2023 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliğine atanan Kastamonu Valisi Avni Çakır için veda programı yapıldı.

Muş Valisi olarak atanan Avni Çakır için Kastamonu'da veda programı düzenlendi

Çakır, Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'ndeki programda, Kastamonu'da 3 yıl 2 ay görev yaptığını söyledi.

Görev süresince elinden geldiğince belediye başkanları ve il müdürlerine yardımcı olmaya çalıştığını belirten Çakır, "Şahsen kendim için ölçüp biçtiğimde her ne kadar eksiklerimiz de olsa alnımızın akıyla buradan ayrıldığımı düşünüyorum. Bu da tamamen sizlerin, değerli mesai arkadaşlarımızın sayesinde oldu." dedi.

Çakır, burada dolu dolu yıllar geçirdiğini dile getirerek, "Çok güzel günlerimiz oldu. Zorlu günlerimiz oldu ama Kastamonu gerçekten öyle güzel memleket ki zorluğu bile güzel. Samimiyetimle söylüyorum. Ne kadar muhteşem bir ortamda, ne kadar güzel şartlarda yaşadığımızı vatandaşlarımızın güçlü bir şekilde hissetmesi lazım." diye konuştu.

Çok yetkin insanlarla çalışma fırsatı bulduğunu söyleyen Çakır, "Gerçekten burası zorlu bir coğrafya ama muhteşem bir coğrafyaydı ve buradaki kaliteli insanlar sayesinde bu zorluklar kolay geldi. Kastamonu'yu tekrardan anlatmak istemiyorum gerçekten eşimle ben bu şehrin aşığı olduk. Hakkınızı helal edin." ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, eski bakan Murat Başesgioğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdek’te orman işçisi dere yatağına düştüErdek’te orman işçisi dere yatağına düştü
Yolcu obüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralıYolcu obüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
Minibüsün altında kalan 1 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdiMinibüsün altında kalan 1 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu program veda

Kastamonu Namaz Vakitleri 16 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:47
Öğle
12:54
İkindi
16:44
Akşam
19:51
Yatsı
21:22

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Çarşamba

İğdir eczanesi
Arac
Abana eczanesi
Abana
Bilge eczanesi
Merkez
Yeni saglik eczanesi
Bozkurt
Devrekani eczanesi
Devrekani
Kökten eczanesi
Inebolu
Küre eczanesi
Kure
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Annesinin bakıcılık yaptığı 8 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdü

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.