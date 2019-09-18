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Musa Aydın: Olimpiyatlarda başarılı olacağız

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 18.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, olimpiyatlarda başarılı olacaklarını vurguladı.

Musa Aydın: Olimpiyatlarda başarılı olacağız

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, turnuva ve hedefler hakkında açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin olimpiyatlarda başarılı olmak olduğunu söyleyen Aydın, "Grekoromen stilde daha çok madalya kazanabilirdik. Çok talihsiz maçlar oldu. Yine de önemli olan gerekli dersleri çıkarabilmek. Teknik heyet, antrenörler, sporcular, yöneticiler olarak bizler kısacası tüm ekip mutlaka gereken dersleri çıkaracağız. Daha başarılı olmak için neler yapmamız gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Ama şu unutulmamalı burada olimpiyat kotası veriliyor ve şampiyona son derece zorlu geçiyor. Bizler güreş olarak her zaman Türk sporunun lokomotifi olduk. Ülkemizin aldığı olimpiyat madalyalarına baktığınız zaman bunu net bir şekilde görürsünüz. Dolayısıyla bizim için kota almak değil olimpiyatlarda başarılı olmak önemli. Grekoromende 1 altın, 1 bronz madalya ile 2 olimpiyat kotası aldık. İnşallah kadınlar ve serbest stil müsabakalarında da alabildiğimiz kadar kota alırız. Ben tüm sporcu ve teknik heyete başarılar diliyorum" diye konuştu.

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musa aydın Dünya Güreş Şampiyonası Nur Sultan Kazakistan Türkiye Güreş Federasyonu

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