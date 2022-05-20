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MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, Mersin'de istişare toplantısında konuştu:

20.05.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yoğun talebe karşı, üretim ve ihracatı aksatmamak adına alternatif çözüm yolları üreten üretici ve sanayicilerimizin de desteğiyle 300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede hep beraber ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz"

MERSİN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, üretici ve sanayicilerin de desteğiyle 300 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılacağına inandıklarını belirtti.

Asmalı, MÜSİAD Mersin Şubesince bir otelde düzenlenen "Dünyanın Lojistik Merkezi Türkiye" temalı istişare toplantısında, ulaşım ve lojistik sektörünün, dünya ekonomisi ve uluslararası ticaretin gelişimi için önemli olduğunu söyledi.

Tedarik zinciri süreçlerinin en etkin şekilde yönetildiğini ifade eden Asmalı, ülkenin özellikle lojistik sektöründe hem uzak hem de yakın coğrafyalarda en tercih edilen lojistik merkezi olma yolunda ilerlediğini dile getirdi.

Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine işaret eden MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, "Ulaşım ve lojistik kabiliyetler, üretim üsleri için belirleyici faktörler arasına eklendi. Bu kapsamda üç kıtanın kesiştiği, dünya ekonomik merkezleri ile ham madde kaynakları arasındaki güzergah üzerinde bir kavşak konumunda olan Türkiye, jeopolitik konumunun sunduğu potansiyelden en üst seviyede ekonomik ve siyasi kazanç sağlamayı hedefliyor. Alternatif rotalarda küresel ticaretteki gücümüzü arttırıyoruz." diye konuştu.

Karbon salınımının, küresel ısınmanın en önemli unsurlarından biri olarak tanımlandığını anlatan Asmalı, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın en büyük filosuna sahip olan Türkiye'nin, yeşil lojistik uygulamalarını görmezden gelmesi düşünülemez. Lojistik süreçte taşımanın dışında verilen hizmetlerde de çevreci uygulamalar bulunuyor. Depolarda kullanılan elektrik, su ve doğalgazın daha ekonomik tüketilmesi adına yapılan çalışmalar, kullanılan elektriğin bir kısmının güneş enerjisinden elde edilmesi, deponun gün ışığını daha fazla kullanması için uygun hale getirilmesi, depo içinde gereksiz elektrik kullanımını engellemek de bu uygulamalar arasında yer alıyor."

Asmalı, MÜSİAD olarak Türkiye'nin hem yakın hem de uzak coğrafyalarda en çok tercih edilen lojistik merkezlerinden biri olmasını teşvik edecek yeni iş birliklerine imza atmaya devam edeceklerini belirterek, "Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüşen ülkemizin, dış ticarette parmakla gösterilen bir lojistik ağa sahip olması hepimizin en büyük temennisi. Yoğun talebe karşı, üretim ve ihracatı aksatmamak adına alternatif çözüm yolları üreten üretici ve sanayicilerimizin de desteğiyle 300 milyar dolar ihracat hedefine en kısa sürede hep beraber ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından program, "Tedarik Zincirlerinde Millileşme ve Transit Ticaret" ile "Lojistikte Koordinasyon ve Nitelikli Lojistik" panelleriyle devam etti.

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