MÜSİAD Perakende ve E-Ticaret Sektör Kurulundan İTÜ meslek lisesini ziyaret

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Perakende ve E-Ticaret Sektör Kurulu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (MTAL) ziyaret etti.

İTÜ MTAL'den yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Perakende ve E-Ticaret Sektör Kurulu Başkanı Ali Gökhan Er ve beraberindeki heyet, ziyarette öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyarette, öğrenciler heyete inovatif projelerini ve faaliyetlerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, heyetin sektör kurulu toplantısını da ziyaret sırasında okulda düzenlediğini belirterek, "Heyet, öğrencilerimizin çalışmalarını yerinde gördü. Ziyaret, hem okulumuz hem öğrencilerimiz acısından son derece önemli ve değerli." ifadelerini kullandı.

