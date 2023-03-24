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MÜSİAD'ın Elbistan'daki konteyner kent çalışmaları sürüyor

24.03.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD), ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da başlattığı 2 bin konteyner evlik projede 750 konteynerin kurulumu tamamlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin ardından seferberlik başlatan MÜSİAD, Elbistanlı depremzedeler için 77 dönüm alanda 10 bin kişinin barınacağı bir yaşam alanı hazırlığına başladı.

MÜSİAD Konteyner Kenti'nde 750 konteynerin kurulumu tamamlanarak depremzedelere tahsis edilirken diğer konteynerlerin de yetiştirilmesi için ekiplerin hummalı çalışması devam ediyor.

MÜSİAD Proje Müdürü Aykut Er, AA muhabirine Yunus Emre Mahallesi'nde ilk etapta bin konteyner kurulumunu planladıklarını, AFAD koordinasyonu ile bu etapta sona yaklaştıklarını belirterek, 10 gün içinde bu etabı tamamlamayı öngördüklerini söyledi.

Bu etabın ardından ikinci etaba da başlayacaklarını ifade eden Er, "Biz Elbistan'da bütün çadırların boşaltılıp insanların asgari yaşam şartları oluşturulana kadar burada görevimize devam edeceğiz. Bölgede 2 bin konteyner tamamlandığında 10 bin kişilik bir yaşam alanı olarak düşünülüyor burası. Bu alanın içerisinde bütün ihtiyaçların karşılanacağı yemekhane, kreş, sağlık ocağı, eczane ile Elbistan'ın yeni yaşam merkezi olarak planlanan bir alan içerisindeyiz."

Konteynerlerin bir oda, bir salon, mutfağı, banyosu ayrı olacak şekilde hazırlandığını dile getiren Er, evlerin eşyalarıyla tefriş edilerek vatandaşlara teslim edileceğini sözlerine ekledi.

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deprem Elbistan MÜSİAD enkaz

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