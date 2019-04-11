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Muslera 27 - 38 Harun ve Volkan

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera 27 karşılaşmada 27 gol yedi. Fenerbahçe’de ise kalecilerden Harun Tekin 16 maçta 23, Volkan Demirel de 11 maçta 15 kez kalesini gole kapatamadı.

Muslera 27 - 38 Harun ve Volkan

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray ezeli rekabette pazar günü karşı karşıya gelecek. İki takım için önemli olan bu müsabakada kalecilere büyük iş düşecek. Ligde sarı-kırmızılılar 27 golle Başakşehir’in ardından ligin en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise kalesinde 38 gol gördü.

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi, bu sezon ligde oynanan hiçbir maçı kaçırmadı ve 27 maçın hepsinde 90 dakika süre aldı. Fenerbahçe’de ise geride kalan 27 hafta kaleyi 2 isim korudu. Sarı-lacivertlilerde Harun Tekin 16, Volkan Demirel 11 maçta süre aldı. Söz konusu müsabakalarda Harun 23 gol yerken, Volkan ise 11 gole engel olamadı.
Bu sezon Muslera 10 maçta kalesini gole kapatırken, Harun 5, Volkan da 1 müsabakayı gol yemeden tamamladı.

DERBİLER GÖZLER FORVETLERDE
Galatasaray’ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, 6’sı sarı-kırmızılı forma ile olmak üzere ligde 26 gol atarken, Fenerbahçe’nin ligdeki en golcü ismi ise 5 gollü Andre Ayew olarak bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de oynanacak derbide gözler hücum hattındaki isimlerde olacak. Galatasaray bu sezon attığı 58 golle ligde Beşiktaş ile birlikte en çok gol atan ekip konumunda bulunuyor. Fenerbahçe ise 33 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne attığı 26 golle krallık yarışında açık ara önde bulunuyor. Devre arasında Kasımpaşa’dan transfer edilen Diagne bu gollerin 6’sını sarı-kırmızılı forma ile kaydetti. Galatasaray’da bu sezon takım içinde en fazla gol sevincini ise Henry Onyekuru (11) yaşadı. Aslan’da ayrıca Sofiane Feghouıli 7, Sinan Gümüş ile Younes Belhanda ise 4'er gol attı. Devre arasında takıma katılan bir başka forvet Kostas Mitroglou da 1 gol bulunuyor.

Fenerbahçe’de takım içinde ligde en fazla golü Ganalı futbolcu Andre Ayew (5) attı. Ayrıca hücum hattındaki futbolculardan Roberto Soldado 4, Michael Frey 3, Mehmet Ekici 3 ve Islam Slimani 1 gol kaydetti. Ekici kırmızı kart cezasından dolayı bu maçta görev alamayacak. Devre arasında Chelsea’dan kiralanan Victor Moses ise 2 kez gol sevinci yaşadı.
Sarı-kırmızılı forma ile 6 gol atan Diagne devre arasında transfer edilmesine rağmen, sezon başında takıma katılan ve şu anda ligde sarı-lacivertlilerin en golcüsü olan Ayew’den (5) daha fazla gol kaydetti.

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muslera harun tekin volkan demirel

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