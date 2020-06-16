Muslera: Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olması

"Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye'de sağlık sistemi harika. Ancak korktuğumu da itifraf edeyim. Yaklaşık 2 saat süren bir operasyondu. Umarım her şey yolunda gider ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilirim."

"Beni en çok kızdıran şey, yaşadığım sakatlık ofsayt olan bir pozisyonda gelişti. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitene kadar devam edilmeli. Aksi halde rakiple girdiğimiz mücadele her maçta yaşanabilen durum."