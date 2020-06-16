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Muslera: Beni en çok kızdıran pozisyonun ofsayt olması

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.06.2020 11:13 | Son Güncelleme

Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, yaşadığı sakatlığın ardından Uruguay basınında bir radyoya açıklamalarda bulundu. Deneyimli file bekçisi, "Beni en çok kızdıran şey, yaşadığım sakatlık ofsayt olan bir pozisyonda gelişti" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçının ardından yaşadığı sakatlık sonrasında Uruguay basınına konuştu.

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MUSLERA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Türkiye'de harika bir sağlık sistemi var. Emin ellerde olduğumu biliyorum."
"Emin ellerde olduğumu biliyorum. Türkiye'de sağlık sistemi harika. Ancak korktuğumu da itifraf edeyim. Yaklaşık 2 saat süren bir operasyondu. Umarım her şey yolunda gider ve mümkün olan en kısa sürede sahalara dönebilirim."
"Beni en çok kızdıran şey, yaşadığım sakatlık ofsayt olan bir pozisyonda gelişti. Ancak yeni kurallara göre pozisyon bitene kadar devam edilmeli. Aksi halde rakiple girdiğimiz mücadele her maçta yaşanabilen durum."
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA:
"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Muslera'nın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır."
"Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andone'nin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır." (FUTBOL ARENA)
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