Muslera, Boluspor maçı kadrosunda yok

Galatasaray, Boluspor maçı için saat 14.00'te karayoluyla Bolu'ya hareket ederken, yarın 19.50'de başlayacak olan karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Boluspor maçının kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

