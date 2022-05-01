SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Muslera bu gole ne yapsın? Ahmet Oğuz kaleye adeta füze yolladı

Muslera bu gole ne yapsın? Ahmet Oğuz kaleye adeta füze yolladı

01.05.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam etti. Galatasaray ile Sivasspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sivasspor'un attığı 3. gol sosyal medyada gündem oldu. Ahmet Oğuz'un uzak mesafeden çektiği şut adeta bir füze gibi ağlara gitti.

Muslera bu gole ne yapsın? Ahmet Oğuz kaleye adeta füze yolladı
Ahmet Oğuz

Ahmet Oğuz

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sivasspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de Galatasaray, 35. hafta maçında Sivasspor'u konuk etti. Karşılıklı gollere sahne olan maçta Sivasspor'un attığı 3. gol yılın golünü aday cinsten...

MUSLERA NE YAPSIN?

FRsc75iXMAkZIwv

FRsc78EXwAENjRq

Karşılaşmanın 64. dakikasında Sivasspor, Ahmet Oğuz'un müthiş golüyle yeniden öne geçti ve skoru 3-2'ye getirdi. Sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yapan Ahmet Oğuz, inanılmaz bir gol ile Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. Bu golle Ahmet Oğuz, Süper Lig'deki ilk deplasman golünü kaydetmiş oldu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''
Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...Süper Lig'de ilginç detay! 'Altay küme düştü' derken...
Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi sorgu sahnesi gündeme geldi!Benzema'nın panenka penaltısı sonrası Kurtlar Vadisi sorgu sahnesi gündeme geldi!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor Fernando Muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan kovuluyor!

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan kovuluyor!

Son dakika: Süper Lig'de yılın golü atıldı! Nouha Dicko'dan olağanüstü bir vuruş...

Son dakika: Süper Lig'de yılın golü atıldı! Nouha Dicko'dan olağanüstü bir vuruş...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Nükleer saldırı iddiası! “202 saniyede yok ediyor”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.