Muslera bu gole ne yapsın? Ahmet Oğuz kaleye adeta füze yolladı

Süper Lig'de Galatasaray, 35. hafta maçında Sivasspor'u konuk etti. Karşılıklı gollere sahne olan maçta Sivasspor'un attığı 3. gol yılın golünü aday cinsten...

MUSLERA NE YAPSIN?

Karşılaşmanın 64. dakikasında Sivasspor, Ahmet Oğuz'un müthiş golüyle yeniden öne geçti ve skoru 3-2'ye getirdi. Sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yapan Ahmet Oğuz, inanılmaz bir gol ile Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. Bu golle Ahmet Oğuz, Süper Lig'deki ilk deplasman golünü kaydetmiş oldu.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



