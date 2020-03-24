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Muslera'dan koronavirüs açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'dan koronavirüs ile ilgili açıklama geldi.

Muslera'dan koronavirüs açıklaması!

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından açıklama yaptı. Ülkesinde verdiği bir röportajın yanlış anlaşıldığını belirten tecrübeli eldiven şu sözleri kullandı.

"TAMAMEN YANLIŞ ANLAŞILMIŞ"

Muslera, "Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla yaptığım bir röportajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz." dedi.

"BURASI BENİM 2. ÜLKEM"

Muslera, "Dünya olarak korku ve şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum. Burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum." dedi.

"DUALARIM SİZİNLE"

Muslera, "Sayın Erdoğan’ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan, futboldan, her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım sizlerle." açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.


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