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Muslera'dan Mauro Icardi itirafı! "Onun kafasında sadece Fenerbahçe var"

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'nin takım üstündeki etkisinden bahseden Muslera, Arjantinli golcünün hırsına değinerek Fenerbahçe detayını anlattı.

Muslera'dan Mauro Icardi itirafı! "Onun kafasında sadece Fenerbahçe var"
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli kaleci Fernando Muslera, İstanbul'dan ayrılmadan hemen önce özel bir röportaj verdi. Sarı-kırmızılıların YouTube kanalına konuşan Muslera'dan Mauro Icardi itirafı geldi.

"GELMEDEN ÖNCE LUGANO'YU ARADIM"

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Galatasaray'a imza atma süreci hakkında bilgi veren Muslera, "Galatasaray'a gelirken Lugano Türkiye'de oynuyordu. Ona sordum. 'Nando valla çok güzel bir takım. Her zaman Avrupa oynuyor Galatasaray' dedi. İnternet'te araştırdım sonrasında. Taffarel ve Fatih hoca var o zaman, çok çabuk karar verdim." dedi.

"ICARDI'NİN KAFASINDA SADECE FENERBAHÇE VAR"

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Mauro Icardi'nin takım üstündeki etkisinden bahseden Muslera, "Mauro Icardi çok karizmatik bir adam. Kendisinde her şey var, herkes onu dinliyor. Süper Kupa maçında sadece Mauro mutluydu. Herkes neden olduğunu biliyor. Onun kafasında sadece Fenerbahçe var. Mauro çok istedi ve bize 'kaç dakika oynayacağımızı bilmiyorum ama garanti 1 gol atacağım' dedi. Adam 1 dakika oynadı ve attı." ifadelerini kullandı.

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Mauro Icardi fenerbahçe galatasaray muslera
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