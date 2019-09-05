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Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.09.2019 10:40 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini sonlandıran kaleci Volkan Demirel'e, "Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim" dedi.

Muslera'dan Volkan Demirel'e destek mesajı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'de futbol kariyerini sonlandıran ve sarı-lacivertlilerin teknik ekibinde yer almaya başlayan kaleci Volkan Demirel'e yeni görevinde başarı diledi.

Sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Muslera, Instagram hesabından, Volkan Demirel'le yan yana olduğu bir fotoğrafı paylaşarak şunları kaydetti:

"8 yıl süren mücadele için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini dilerim."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Fenerbahçe volkan demirel Spor Toto Süper Lig

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