Muslera: Fatih hoca güvende olduğumuzu söyledi

"MUTFAKTA EŞİME YARDIM EDİYORUM"

Evde kaldığı süre boyunca çocuklarla ilgilendiğini söyleyen Muslera, "Çocuklara bakmak, onlarla oynamak babalığın büyük parçası. Her baba ilgi ve alaka göstermeli. Onlarla oyunlar oynuyorum. Şu anki sıkıntıları algılayamayacak kadar küçükler. Yemek konusunda mutfakta eşime yardım ediyorum" dedi.

"HAFTADA 1 MAÇA ÇIKMAK, YÜKSELİŞİMİZDE ETKEN OLDU"

Ligin ilk devresi ile ikinci devresi arasında en büyük farkın haftada 1 maça çıkmaları olduğunu belirten Muslera, "En büyük fark maç sayıları. Ligin ilk yarsı Şampiyonlar Ligi maçlarımız vardı. Talihsiz sakatlıklar da yaşadık. Bazı oyunculara çok fazla yük bindi. Biz her kulvarda en iyisini yapmak istiyoruz. Bunu da isterken bazen işler yolunda gitmeyebilir. İkinci yarı haftada bir maç oynuyoruz. Kaliteli kadromuz var. En iyi şekilde hazırlanarak maçlara çıkıyoruz. Haftada 1 maça düşmesi en büyük etken" ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCAYI BABA GİBİ GÖRÜYORUM"

Her sene performansının üstüne koyarak gitmesini birçok etkene bağlayan Muslera, "En sevdiğim işi yapıyorum. Bu beni motive ediyor. Kalede olmak, altı pasın içinde olmak büyük önem taşıyor. Uzun yıllardır buradayım. İnişler çıkışlar da yaşadım. Her sene üzerine koymak önemli. Bunu da yaptığımı düşünüyorum. Birçok hoca ile çalıştım ama Fatih hocanın yeri ayrıdır. Onu baba gibi görüyorum. Taffarel ve Fadıl hocadan çok şey öğrendim. Bana çok artıları oldu. Takımımı, armamı, taraftarı ve camiayı seviyorum. Beni motive eden bir başka unsur da milli takım. Kulüp takımında en iyi performansı göstermelisiniz ki milli takıma çağrılmalısın. Bir de ailem. Ailem ve eşim de her zaman yanımda. Çocuklarıma çok iyi örnek olmam lazım. Bu tip unsurları bir araya getirine başarı da geliyor" şeklinde konuştu.