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''Muslera, Fatih Terim'in odasını bastı, ben oynamam dedi!'' Yıllar sonra yaşanan olayı paylaştı

08.01.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın efsane oyuncusu Muslera ile Fatih Terim arasında geçen ilginç bir diyalog paylaşıldı. 2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, o dönemde yaşanan olayı paylaştı.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın şimdiden efsaneleri arasına giren Fernando Muslera ile Fatih Terim arasında yaşanan atışma ortaya çıktı.

ÜMİT DAVALA AÇIKLADI

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2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, o dönem Galatasaray'da maaşların günü gününe yatmadığını ve yabancı oyuncuların bundan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

"MUSLERA BEN OYNAMAM DEDİ"

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Ümit Davala, ''2011'de Muslera hocanın soyunma odasını bastı, birkaç gün gecikmişti maaşı. Muslera 'Bu maaş yatmadan ben oynamam.' dedi. Hoca da 'Ufuk soyun oğlum, bana Ufuk'u hazırlayın.' dedi. Muslera ondan sonra R yaptı oynadı.'' açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim galatasaray muslera
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