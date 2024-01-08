''Muslera, Fatih Terim'in odasını bastı, ben oynamam dedi!'' Yıllar sonra yaşanan olayı paylaştı

Galatasaray'ın şimdiden efsaneleri arasına giren Fernando Muslera ile Fatih Terim arasında yaşanan atışma ortaya çıktı.

ÜMİT DAVALA AÇIKLADI

2011 yılında Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, o dönem Galatasaray'da maaşların günü gününe yatmadığını ve yabancı oyuncuların bundan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

"MUSLERA BEN OYNAMAM DEDİ"

Ümit Davala, ''2011'de Muslera hocanın soyunma odasını bastı, birkaç gün gecikmişti maaşı. Muslera 'Bu maaş yatmadan ben oynamam.' dedi. Hoca da 'Ufuk soyun oğlum, bana Ufuk'u hazırlayın.' dedi. Muslera ondan sonra R yaptı oynadı.'' açıklamasını yaptı.





