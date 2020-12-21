Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı!

Galatasaray'da kötü bir sakatlık yaşayan Muslera verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

"UMARIM OCAK AYINDA DÖNERİM"

"Gerçek şu ki çok iyi çalışıyoruz. Ciddi bir sakatlık geçirdim ve iyileşme sürecim biraz uzun sürdü. Bazı noktaları güçlendirme aşamasındayız. Antrenmandan birkaç görüntüyü de sosyal medya hesaplarımdan palaştım. Tam olarak ne zaman döneceğimi henüz bilmiyorum. Umarım ocak ayında oynamaya başlayabilirim ama kesin bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok uzun bir süre sonra sahaya çıktığınızda dikkatli olmanız gerekir."

"NEREDEYSE HER HAREKETİ YAPABİLİYORUM"

"Aslında neredeyse her hareketi yapabiliyorum. Bazı hareketleri yaparken hafif rahatsızlık duysam da oldukça iyi hareket ediyorum. Ama başka sakatlıklara yol açmamak için oldukça dikkatli hareket etmeye özen gösteriyorum."

"BENCE OCAKTA OYNAYACAĞIM"

"Bence ocak ayında oynamaya başlayacağım ancak gerçek şu ki size kesin bir tarih veremem. Ocak ayında yüzde yüz hazır olacağım. Mart ayına kadar çok sayıda maç yapacağız. Hocam Celso ile konuşacağız ve Galatasaray için en iyi seçenek neyse onu gerçekleştireceğiz."