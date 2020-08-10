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Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı...

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.08.2020 17:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yıldız ismi Fernando Muslera, Uruguay basınına geleceği ve sakatlığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci, birkaç yıl daha Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi.

Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı...

Galatasaray'da adını şimdiden efsaneler arasına yazdıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlara müjde verdi. Sporx'in derlediği habere göre, Uruguaylı file bekçisi, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada birkaç yıl daha Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi.

Muslera'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'de kendimi bir yabancı gibi hissetmedim. Bu ülkede ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray'da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum

Türkiye'de beni sokakta da tanıyorlar. Beni seviyor, saygı duyuyorlar. Türkiye'de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar. Başka bir ülkeden gelen biriyim evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar.

TAFFAREL GALATASARAY'IN EFSANESİ

Muslera,"Claudio Taffarel ile Galatasaray'da çalıştım. Kariyerime olumlu etkileri oldu. Şu an sadece Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırıyorlar. Taffarel, Galatasaray'ın bir efsanesi. Çünkü, Türkiye'ye iki Avrupa kupası getiren tek takımın önemli bir üyesiydi. Onu hep dikkatle dinledim.

Türk taraftarların, Dünya Kupası sırasında Uruguay'ı desteklemesi beni çok mutlu etti. Bana sevgilerini ve saygılarını her dakika gösteriyorlar. Onların sevgisi benim için çok anlamlı. Aramdaki bağı ve sevgiyi, hissettiklerimi anlatmam kolay değil." dedi.

3 HAFTADA KOLTUK DEĞNEKLERİNİ BIRAKTIM

Muslera,"Sakatlığımı çok daha kötü bekliyordum. Açıkçası biraz şaşırdım. 3 hafta sonunda koltuk değneklerini bıraktım. Alçı olmadı, sadece bandajlar vardı. 3 hafta içinde her yere normal bir şekilde yürüyerek gitmeye başladım." açıklamasını yaptı.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Muslera,"Uruguay'a zamanı geldiğinde döneceğim. Bu hiçbir zaman yeterince açık değildir. Fakat, Galatasaray'da en azından birkaç yıl daha kalacağım garanti diyebilirim." ifadelerini kullandı.


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