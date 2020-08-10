Muslera Galatasaray'dan ayrılıyor mu? İşte cevabı...

Galatasaray'da adını şimdiden efsaneler arasına yazdıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlara müjde verdi. Sporx'in derlediği habere göre, Uruguaylı file bekçisi, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada birkaç yıl daha Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi.

Muslera'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'de kendimi bir yabancı gibi hissetmedim. Bu ülkede ve bu kulüpte olduğum için gururluyum. Ne zaman sözleşme yenileme zamanım gelse, Galatasaray'da kalmak konusunda şüphe yaşamadım. Galatasaray, beni asla satmayı düşünmedi. Yaptığım çalışmalar ve emeklerim takdir edildiği için gurur duyuyorum

Türkiye'de beni sokakta da tanıyorlar. Beni seviyor, saygı duyuyorlar. Türkiye'de bana bir yabancı gibi davranmıyorlar. Başka bir ülkeden gelen biriyim evet ama bana bu ülkenin bir parçası, vatandaşı gibi hissettiriyorlar.

TAFFAREL GALATASARAY'IN EFSANESİ

Muslera,"Claudio Taffarel ile Galatasaray'da çalıştım. Kariyerime olumlu etkileri oldu. Şu an sadece Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırıyorlar. Taffarel, Galatasaray'ın bir efsanesi. Çünkü, Türkiye'ye iki Avrupa kupası getiren tek takımın önemli bir üyesiydi. Onu hep dikkatle dinledim.