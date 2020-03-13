Muslera: İnsan sağlığı futbol maçından daha önemlidir

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu.
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya yorum yazan Muslera, herkesin sağlığının futboldan önemli olduğunu vurguladı.
Muslera yorumda, koronavirüs ile ilgili olarak, "Her insanın sağlığı futbol maçından daha önemlidir. Bunu düşünün" sözlerine yer verdi.
(İHA)
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