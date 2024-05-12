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Muslera maç sonunda Türkçe konuştu, söylediklerine kimse anlam veremedi! ''Allah biliyor, Allah biliyor...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.05.2024 21:41
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi. Sarı-kırmızılıların kaptanı Muslera, maçın son düdüğünün ardından Türkçe olarak, "Allah biliyor Allah biliyor. Her şeyi biliyor." dedi.

Muslera maç sonunda Türkçe konuştu, söylediklerine kimse anlam veremedi! ''Allah biliyor, Allah biliyor...''
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılara galibiyeti getiren golleri 45+4’üncü dakikada Barış Alper Yılmaz, 70'inci dakikada Mertens ve 90'ıncı dakikada Berkan Kutlu attı.

MUSLERA MAÇ SONUNDA TÜRKÇE KONUŞTU

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Maçın son düdüğünün ardından Türkçe olarak kameranın önünde konuşan Muslera, "Allah biliyor, Allah biliyor. Her şeyi biliyor." dedi.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

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Muslera'nın bu sözlerine sosyal medyada kimse anlam veremedi. Gergin ama mutlu şekilde Türkçe konuşan Muslera'nın o anları paylaşım rekoru kırdı.

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