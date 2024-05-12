Muslera maç sonunda Türkçe konuştu, söylediklerine kimse anlam veremedi! ''Allah biliyor, Allah biliyor...''

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’ü 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılara galibiyeti getiren golleri 45+4’üncü dakikada Barış Alper Yılmaz, 70'inci dakikada Mertens ve 90'ıncı dakikada Berkan Kutlu attı.

MUSLERA MAÇ SONUNDA TÜRKÇE KONUŞTU

Maçın son düdüğünün ardından Türkçe olarak kameranın önünde konuşan Muslera, "Allah biliyor, Allah biliyor. Her şeyi biliyor." dedi.

KİMSE ANLAM VEREMEDİ

Muslera'nın bu sözlerine sosyal medyada kimse anlam veremedi. Gergin ama mutlu şekilde Türkçe konuşan Muslera'nın o anları paylaşım rekoru kırdı.





