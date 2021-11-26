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Muslera maça damga vurdu!

26.11.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5’inci maçında Galatasaray, kendi sahasında Fransa temsilcisi Marsilya’yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Fernando Muslera ise kurtarışları ile maça damga vurdu.

Muslera maça damga vurdu!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 12’de Cicaldau, 30’da Caleta-Car kendi kalesine, 64’te Feghouli ve 83’te Babel kaydetti. Marsilya’nın golleri ise 68 ve 85’inci dakikalarda Milik’ten geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 11’e yükselterek liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızılı ekip, grubun son haftasında 8 puanı bulunan İtalya temsilcisi Lazio’ya konuk olacak ve liderlik maçına çıkacak. Marsilya ise bu mağlubiyetle birlikte Avrupa Ligi’ne veda etti.

OPTA verilerine göre Marsilya karşısında sekiz kurtarış yapan Fernando Muslera, bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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