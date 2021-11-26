Muslera maça damga vurdu!

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 12’de Cicaldau, 30’da Caleta-Car kendi kalesine, 64’te Feghouli ve 83’te Babel kaydetti. Marsilya’nın golleri ise 68 ve 85’inci dakikalarda Milik’ten geldi.

Galatasaray bu sonuçla puanını 11’e yükselterek liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı kırmızılı ekip, grubun son haftasında 8 puanı bulunan İtalya temsilcisi Lazio’ya konuk olacak ve liderlik maçına çıkacak. Marsilya ise bu mağlubiyetle birlikte Avrupa Ligi’ne veda etti.

OPTA verilerine göre Marsilya karşısında sekiz kurtarış yapan Fernando Muslera, bu sezon Avrupa Ligi gruplarında en yüksek sayıya ulaşan kaleci oldu.

