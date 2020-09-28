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Muslera'nın acı günü! Annesini kaybetti

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.09.2020 02:02 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın annesi vefat etti.

Muslera'nın acı günü! Annesini kaybetti

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı.

Sarı-kırmızılılar, Muslera’nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera’nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. (DHA)


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