SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Muslera'nın hatası pahalıya patladı! Uruguay elendi

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti ve grubu lider tamamladı. Muslera'nın büyük hatası sonrası yenilen golle Dünya Kupası'na veda eden Uruguay'da ise büyük bir hüzün vardı.

Muslera'nın hatası pahalıya patladı! Uruguay elendi
Devrim Karadağ

FIFA 2026 Dünya Kupası H Grubu üçüncü ve son hafta maçında İspanya ile Uruguay karşı karşıya geldi. Guadalajara'da oynanan mücadeleyi İspanya, 1-0 kazandı.

MUSLERA'NIN HATASI PAHALIYA PATLADI

İspanya'ya galibiyeti getiren golü 42. dakikada Alex Baena kaydetti. İspanyol oyuncunun şutunda topu ellerinin arasından kaçıran Muslera, gole engel olamadı.

Muslera nın hatası pahalıya patladı! Uruguay elendi 1

OYUNDAN ALINDI

Uruguay teknik direktörü Marcelo Bielsa, yediği hatalı gol sonrasında Fernando Muslera'yı ikinci yarının başında oyundan aldı. Muslera, Yeşil Burun Adaları ile oynanan maçta da 2 büyük hata yapmış ve kalesinde goller görmüştü.

Muslera nın hatası pahalıya patladı! Uruguay elendi 2

URUGUAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

İkinci yarıda iki takım da rakip kalede bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. Uruguaylı Canobbio, 90+5. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü. Maç İspanya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İSPANYA SON 32'DE, URUGUAY ELENDİ

Bu sonuçla birlikte Luis de la Fuente'nin ekibi İspanya, grubunu 7 puanla lider tamamladı. Uruguay ise 2 puanda kalarak turnuvaya veda etti.

Muslera nın hatası pahalıya patladı! Uruguay elendi 3

MUSLERA TAFFAREL'İ GERİDE BIRAKTI

Uruguay formasıyla 19. Dünya Kupası maçına çıkan Fernando Muslera, Claudio Taffarel’i geride bırakarak turnuva tarihinde en çok maça çıkan Güney Amerikalı kaleci oldu.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amedspor'dan sürpriz transfer! Resmi açıklama geldiAmedspor'dan sürpriz transfer! Resmi açıklama geldi
İngiltere'ye kötü haber! Yıldız isim o maçlarda yokİngiltere'ye kötü haber! Yıldız isim o maçlarda yok
Anahtar Kelimeler:
Uruguay Fernando Muslera dünya kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.