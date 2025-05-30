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Muslera'nın yeni takımı Penarol mu? İlk ağızdan doğrulandı: "Bir toplantı yaptık"

14 yıl sonra Galatasaray'a sezon sonunda veda edecek olan Fernando Muslera futbola devam edeceğini duyurmuştu. Muslera'nın yeni takımının neresi olacağı şimdiden merak edilirken, iddialar kuvvetlendi ve ilk ağızdan açıklama geldi.

Muslera'nın yeni takımı Penarol mu? İlk ağızdan doğrulandı: "Bir toplantı yaptık"
Devrim Karadağ
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da 14 yıldır forma giyen ve 19 kupa kazanarak büyük bir başarı elde eden Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılacağını düzenlendiği basın toplantısında açıkladı.

'FUTBOLU BIRAKMIYORUM'

Oyuncu yaptığı açıklamada futbolu bırakmadığını ancak Galatasaray'dan ayrılacağını duyurdu.

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YENİ TAKIMI PENAROL MU OLACAK? AÇIKLAMA GELDİ

Uruguaylı eldivenin bu açıklama sonrası hangi takımın formasını giyeceği merak konusu. Daha önce tecrübeli eldivenin adının anıldığı Penarol cephesinden Muslera hakkında flaş bir açıklama geldi. NTV Spor'da yer alan habere göre; Penarol'ün yöneticisi Edgardo Novic, Muslera ile ilgili Penarol Teknik Direktörü Diego Aguirre'nin Muslera'yı istediği ifadelerini kullandı.

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'GELMESİNİ GERÇEKTEN İSTİYORUM'

Novic yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz pazartesi günü Muslera hakkında Diego Aguirre ile bir toplantı yaptık. Bize 'Onun gelmesini gerçekten istiyorum' dedi." şeklinde konuştu.

Novic, Muslera'yı Penarol kadrosuna katmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Diego Aguirre ise Velez maçının ardından yaptığı açıklamada, Muslera iddialarına cevap vermedi ve olasılıklar üzerine konuşmayı doğru bulmadığını dile getirdi.

Muslera, Galatasaray'a veda ettiği basın toplantısında ülkesine yakın bir konumda forma giymek istediğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fernando Muslera galatasaray
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